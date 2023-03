A Villanova Mondovì è nata l'associazione "Amici di Santa Lucia", il Santuario riaprirà a fine primavera

E' diventata finalmente realtà l'associazione 'Amici del Santuario di Santa Lucia', il complesso monumentale che domina la valle Ellero, nel comune di Villanova Mondovì.

Un lungo percorso quello che ha portato alla nascita del sodalizio: per molti anni l'apertura del santuario è stata garantita dalle Suore Missionarie della Passione di Villavecchia; poi nell’estate 2020 un gruppo di volontari, sotto la guida del parroco di Villanova, le ha affiancate per consentire ai visitatori di poter accedere più facilmente al sito e conoscerne anche la storia attraverso speciali visite guidate.

Non è mai mancato, in vista delle riaperture estive, l'aiuto degli Alpini del gruppo villanovese che, puntualmente, si occupano della pulizia del verde attorno al Santuario, mentre internamente è stato avviato un percorso dedicato al recupero dei locali.

E proprio per poter continuare a valorizzare il Santuario è nata l’Associazione di Volontariato "AmiSaL - Amici di Santa Lucia", che si figura come Ente del Terzo Settore.

"L’Associazione - spiegano dal direttivo - ha come obiettivo, oltre ad aggregare i volontari e associati, quello di far conoscere questo prezioso gioiello che arricchisce tutta Villanova, la Valle Ellero, il monregalese e non solo."

A dimostrare l'affetto e l'interesse per il Santuario sono i numeri che hanno registrato le aperture estive degli ultimi tre anni: oltre 1.700 visitatori, provenienti anche da diverse regioni d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati, hanno raggiunto Villanova Mondovì per visitare il complesso di Santa Lucia.

APERTURE 2023

Il Santuario riaprirà le sue porte con la S. Messa di Pentecoste (domenica 28 maggio). Si proseguirà poi tutte le domeniche pomeriggio fino a metà settembre. In particolare si segnala che la prima domenica del mese di giugno-luglio-agosto-settembre) avranno luogo le visite guidate (gradita prenotazione).

Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771).

E' possibile sostenere gli "Amici di Santa Lucia" con un’offerta per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138). Le donazioni saranno destinata al sostegno delle attività dell’Associazione.