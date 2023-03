Per la Giornata dedicata all'acqua visite guidate presso il Potabilizzatore di Alba

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, la ricorrenza istituita il 22 marzo dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, si rinnova a maggior ragione la volontà di ricordare l’importanza di questa risorsa da tutelare e valorizzare quotidianamente.

In questo contesto, anche la società Egea Acque promuove il “World Water Day” attraverso un’iniziativa dedicata ai bambini e ragazzi fino ai 14 anni di tutti gli istituti scolastici dell’Albese. Eh sì, proprio i più piccoli saranno protagonisti di un percorso di sensibilizzazione sulla tutela di questa preziosa risorsa scoprendo come e da dove proviene l’acqua che utilizzano le loro famiglie. I bambini avranno infatti la possibilità di effettuare visite guidate presso il Potabilizzatore di Alba a partire da mercoledì 22 marzo e fino a venerdì 21 aprile.

Il potabilizzatore di Alba serve circa 25.000 utenti, fornendo quasi 3 milioni di mc di acqua ogni anno. L’Impianto per il trattamento delle acque potabili si avvale di un sistema di ultrafiltrazione particolarmente innovativo, il primo installato a livello nazionale già agli inizi degli anni Duemila. Attraverso l’impianto viene effettuata la depurazione chimico-fisica delle acque prelevate dal Fiume Tanaro, riducendo l’esigenza di cloro. Nel serbatoio, dove vengono stoccati fino a 4,4 milioni di litri d’acqua le acque purificate si uniscono a quelle provenienti dai pozzi presenti sul territorio e vengono poi distribuite a tutta la Città.

Il Laboratorio di Analisi delle acque preleva ogni anno oltre 7.400 campioni ed esamina circa 60.000 parametri per mantenere uno standard qualitativo elevato, oltre che per un monitoraggio puntuale e completo delle acque che giungono ogni giorno nelle abitazioni dei cittadini albesi. Nel 2021 il Laboratorio di Egea Acque ha inoltre ottenuto il Certificato di Accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 da parte di Accredia, l’Ente Unico nazionale designato dal Governo Italiano, che dimostra l'efficacia del sistema di gestione e i risultati nella prevenzione degli effetti negativi. Questo risultato testimonia l’impegno di Egea Acque per garantire quotidianamente una risorsa pulita e sicura a tutti i cittadini che soddisfa stringenti requisiti di qualità e di sicurezza e riduce i rischi associati al consumo.

Tutto il sistema di potabilizzazione e distribuzione dell’acqua che ha il proprio centro operativo in via dell’Acquedotto, ad Alba costituisce un fiore all’occhiello per il Territorio, un’eccellenza da far conoscere. Di qui l’idea di “aprire le porte” ai più giovani in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.

Le visite guidate saranno a cura di operatori del settore di Egea Acque che accompagneranno i piccoli studenti alla scoperta degli impianti e del rinnovato Parco dell’Acqua “Emanuele Carini” di Via dell’Acquedotto: un percorso ludico-ricreativo scandito da cartelli espositivi ridisegnati dai bambini stessi, abbinati ai bellissimi scatti della fotografa Rossana Vidale, e che raccontano attraverso testi, fotografie e immagini il ciclo dell’acqua e gli elementi della natura (dalla flora alla fauna, al corretto utilizzo dell’acqua e all’importanza di fiumi e torrenti sulla Terra, con frasi celebri e racconti dal passato).

Le visite sono aperte a tutti gli istituti scolastici di Alba e di Grinzane Cavour e saranno programmate nel periodo indicato (22 marzo – 21 aprile) comunicando la propria adesione all’ufficio comunicazione del Gruppo Egea (mail a comunicazione@egea.it) che programmerà le visite.