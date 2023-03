Nastrini e attestati a Mondovì per ringraziare i volontari e la Polizia locale per il servizio svolto durante l'emergeza Covid [FOTOGALLERY]

Un momento per fermarsi, guardare indietro, e dire grazie.

Grazie a tutti quei volontari che con spirito di abnegazione sono stati a disposizione, regalando il loro tempo, per la comunità nel periodo pandemico, nel periodo duro del lockdown, fino alla fine dell'emergenza.

La Città di Mondovì ha consegnato questa mattina, sabato 18 marzo, in sala Scimè i riconoscimenti assegnati dalla Regione Piemonte a tutte le persone che si sono spese nel corso degli anni segnati dal Covid-19.

"Un gesto per dire grazie - ha detto il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, dopo aver proiettato il messaggio del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - per tutto l’impegno che avete messo in campo sacrificando il vostro tempo libero per mettervi a disposizione della comunità. La giornata di oggi, 18 marzo, è una data che non abbiamo scelto a caso. La cerimonia volevamo fosse oggi perché ricorre la giornata in memoria delle vittime della pandemia. Un pensiero e un grazie lo rivolgiamo anche all'ex sindaco Paolo Adriano per tutte le energie spese nel corso del suo mandato per affrontare le difficoltà dell'emergenza pandemica. Guardiamo al passato per ricordare ciò che è stato, un momento necessario e doveroso".

Per il personale di Polizia Locale il riconoscimento è stato assegnato a: Luisa Alberto (impiegata amministrativa), Agostino Beccarica (assistente), Marco Bernotti (agente scelto), Oreste Bertolino (ispettore), Paolo Bianco (ispettore), Graziano Filippini (agente scelto), Monica Franco (ispettore capo), Antonio Fulcheri (ispettore capo), Silvia Girardi (agente scelto), Davide Gregorio (agente scelto), Daniela Grosso (ispettore), Daniela Leandro (impiegata amministrativa), Marino metti (vice commissario), Valter Peirano (vice commissario), Paolo Ravera (agente), Luca Sevega (agente scelto), Enrico Accamo (vice comandante) e alla comandante Domenica Chionetti.

Per l’Associazione Nazionale Carabinieri il riconsocimento è stato assegnato a: Andrea Contini, Costantino Contini, Sara Contini, Claudio Dardanello, Antonella Fenu, Salvatore Forgione, Claudio Gagliasso, Lorenzo Galliano, Andrea Giannetta, Angelo Giannetta, Antonio Scognamiglio.

Per il personale di Protezione Civile: Rosalia Abbruzzi, Giorgio Aimo, Alberto Balsamo, Giuseppe Bertone, Samuele Bosio, Brunella Bottero, Maria Teresa Brancatello, Pietro Caramello, Matteo Carrara, Andrea Contini, Costantino Contini, Sara Contini, Maddalena Dellaferrero, Bruno Diale, Antonella Fenu, Mauro Gasco, Davide Mazzucco, Serena Mazzucco, Simona Mazzucco, Walter Michelis, Massimo Ravera, Giorgio Rizzola, Mauro Salomone, Stefano Simone, Giuseppe Tagliafierro, Guido Tealdi, Fulvio Usseglio.

Per il personale dell'Associazione Nazionale Alpini - Protezione Civile ANA: Gianmarco Allegro, Giovanni Carlo Bertolino, Fabrizio Bessone, Domenico Bongiovanni, Massimiliano Bottero, Danilo Dellapiana, Francesco Ferraris, Paolo Garelli, Gianpiero Gazzano, Giovanni Giordana, Michelino Mattone, Giovanni Marco, Angelo Pioppi, Marinella Pioppi, Michelangelo Raccca, Franca Taramasso, Giandomenico Turco, Roberto Turco, Annalisa Zoppo, Maurizio Zoppo.