Gianna Gancia (Lega): "Leonardo e gli altri bimbi, tutti uniti per il diritto alla loro salute"

"Leonardo, due anni di Mondovì, è uno dei 3 bambini ogni 10 mila affetti da cataratta congenita monolaterale che non può curarsi perché la lente a contatto adatta a lui, consigliata dell'U.O.C. di oculistica dell'istituto Gaslini di Genova, è prodotta negli USA e da un anno non è più in vendita nei paesi dell'Unione Europea perché manca il marchio Ce sulla nuova confezione. Un anno è un’eternità, Leonardo e tanti bambini come lui e le loro famiglie, non possono essere lasciati soli, curarsi nel modo migliore è un loro diritto. Per questo, dopo avere appreso dell’appello della madre Anna attraverso il lavoro prezioso dei giornali locali che ne hanno dato notizia, ho contattato la Direzione Regional Regulatory Affairs Europe di Bausch&Lomb per trovare insieme una soluzione e superare le difficoltà incontrate fino ad ora".



Così l'On. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.



"L’azienda produttrice ha dato la disponibilità ad attivare le opportune procedure richieste dal Ministero per fornire dispositivi non commercializzati in Europa. Seguirò personalmente gli sviluppi. Semplificare la burocrazia e favorire la collaborazione fattiva con il Mercato è fondamentale per assicurare la salute, diritto dell’individuo e interesse della collettività, soprattutto quando si tratta dei nostri bambini".