Al via la rassegna “Villanova in Musica”

Saranno l’antica chiesa di Santa Caterina e il teatro civico “Garelli” ad ospitare la prima edizione della rassegna culturale “Villanova in Musica” promossa dal Comune di Villanova Mondovì in collaborazione con la Corale Villanovese. La volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica all’ascolto musicale di qualità, valorizzando i talenti artistici villanovesi. Questa, in breve, la finalità dell’iniziativa che vedrà tre differenti appuntamenti tutti ad ingresso gratuito.

Si inizierà il prossimo 24 marzo alle ore 21.00 al teatro civico “Garelli” con l’esibizione dei giovani artisti Pietro Danna (violino), Sara Monge (chitarra classica), Clara Orsi (flauto traverso) e Andrea Siccardi (fisarmonica), per proseguire poi venerdì 14 aprile sempre alle ore 21.00 nell’antica chiesa di Santa Caterina con gli affermati artisti villanovesi Lorenzo Bongiovanni al pianoforte e Nicola Dho al violino. Gran finale sabato 20 maggio alle ore 21.00 sempre nell’antica Santa Caterina, con l’esibizione della Corale Villanovese e dell’Amateur String Quartet.