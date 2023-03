Le suore di Villa Loreto e il sindaco Gatti a Rossiglione per il centenario dell’ordinazione sacerdotale di monsignor Ferrando

Il sindaco di Moretta Gianni Gatti ha accompagnato domenica scorsa le suore della casa di riposo Villa Loreto di Moretta a Rossiglione, in provincia di Genova, dove si trova la casa madre delle Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani, ordine di cui le suore di Moretta fanno parte.

"Le suore avevano piacere di essere presenti a Genova – racconta Gatti – in occasione della messa per il centenario dell’ordinazione sacerdotale di monsignor Stefano Ferrando, fondatore delle missionarie di Maria. Avevano qualche difficoltà nell’organizzare il viaggio, così mi sono messo volentieri a disposizione, garantendo in questo modo la presenza ufficiale del Comune di Moretta per l’occasione".

È stata celebrata la messa, officiate dal vescovo della zona episcopale, cui hanno presenziato numerosi sacerdoti dell’area e moltissime suore consorelle arrivate da ogni regione d’Italia. Dopo il pranzo il gruppo ha fatto sosta nella vicina Arenzano per una passeggiata sul lungomare, prima del ritorno a Moretta nel tardo pomeriggio.

"Il servizio che le suore prestano a Villa Loreto – conclude Gatti – è importante. La loro presenza è da anni un punto di riferimento fondamentale per gli ospiti e per tutta la struttura. Era importante in questa occasione essere presente per dimostrare con un piccolo gesto la gratitudine della comunità morettese nei loro confronti".