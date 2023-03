Macra: si prepara "La due giorni di fotografia in valle Maira" che si terrà a fine aprile

Progetto HAR e Ober Bondi ancora una volta in prima linea per promuovere il territorio della bellissima Macra in Valle Maira attraverso un innovativo evento durante la Fiera di San Marcelin

“La due giorni di fotografia in Valle Maira”, con il Patrocinio del Comune di Macra e la collaborazione della Pro Loco Rupicapra si svolgerà nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile

L’iniziativa avrà inizio appunto il sabato alle 9.30 e domenica 23 alle 10 in Piazza Marconi a Macra (dove sarà allestito il tavolino della Reception) per tutti gli appassionati di fotografia che vorranno cimentarsi in una gara fotografica denominata “La due giorni di fotografia” con la realizzazione di dodici temi nelle due giornate. Sono previsti premi per i vincitori di ogni tema e premi per i tre migliori portfolio di dodici fotografie relative ai dodici temi.

Sul sito www.progettohar.it è possibile scaricare il modulo di iscrizione e il regolamento dell’evento.

Ai partecipanti verranno consegnati, alla partenza di sabato 22, sei temi che avranno attinenze con Macra, La Festa di San Marcelin, la Passeggiata Musicale, il Concerto dei Lou Dalfin e tutte le altre iniziative organizzate per la Festa. Altri sei temi verranno consegnati domenica 23 all’ora della partenza. Dopo aver ritirato i temi si potrà iniziare a fotografare andando in giro per Macra e per le varie Borgate di Macra.

Le fotografie dovranno essere riconoscibili come scattate nel territorio di Macra.

La consegna delle immagini, tassativamente una fotografia per tema, dovrà avvenire esclusivamente via web all’indirizzo: info@progettohar.it entro le ore 24 del 25 aprile. Le immagini verranno caricate dallo Staff sul sito www.progettohar.it

E’ possibile partecipare anche solo ad una giornata e quindi consegnare le sei foto inerenti ai temi che verranno assegnati quel giorno.