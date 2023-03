Marco Rinaldi, docente del "Denina Pellico Rivoira" si è classificato ai giochi matematici

Il "Denina Pellico Rivoira" celebra un risultato da podio alle semifinali nazionali dei Campionati di Giochi Matematici svoltesi sabato 18 marzo. Questa volta, sorpresa, è un docente ad agguantare il 3° posto nella categoria GP “Grande Pubblico”, aperta a tutti coloro di età oltre i 20 anni. Il professor Marco Rinaldi (a destra in foto), che insegna matematica negli indirizzi di geometri, informatica e ragioneria, si cimenta da più di vent’anni in questa gara: “La curiosità e la sfida della competizione, oltre al trascorrere un piacevole pomeriggio ludico insieme a concorrenti con cui ci si ritrova da anni, contribuiscono a mantenere viva la voglia di mettermi in gioco ogni giorno in classe”.

Una preselezione online su base nazionale, superata da 300 partecipanti di categoria, ha dato accesso alla semifinale, che per gli iscritti dalle province di Cuneo e in parte da Torino è finalmente tornata a svolgersi in presenza a Fossano. La prova ha richiesto la risoluzione di 10 problemi numerici e geometrici in due ore di tempo, con il solo ausilio di carta e penna. Le classifiche di ogni sede saranno combinate in una graduatoria nazionale, tramite cui saranno resi noti i 150 finalisti che si daranno appuntamento il 13 maggio presso l’Università Bocconi di Milano.