Manta, al via la prima stagione teatrale del Comune

A Manta nasce la prima stagione teatrale che animerà l’ambiente suggestivo della chiesa di Santa Maria del Monastero con 7 appuntamenti a partire da marzo fino a novembre.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Manta e la Compagnia teatrale Primoatto, con l’ideazione a quattro mani tra l’assessore alla cultura Ivana Casale e Annachiara Busso rappresentante di Primoatto e Acbeventi.

“La scelta delle proposte è stata fatta con l’intento di interessare vari tipi di pubblico e di tutte le età, percorrendo linguaggi teatrali e musicali, caratterizzati dalla leggerezza e assecondando la voglia generale del pubblico di ridere e sorridere.

La cornice, seppur non teatrale - continua Annachiara Busso ha una acustica perfetta ed è ideale per accogliere proposte di spettacoli e concerti in cui il rapporto tra pubblico ed artisti è diretto – sottolinea Annachiara Busso. Questo permetterà di creare magia e complicità in un reciproco scambio tra palco e platea.

Il cartellone:

Saranno presentati due spettacoli per famiglie, due spettacoli comici di prosa italiana e tre concerti. Gli appuntamenti si svilupperanno lungo tutto il corso del 2023 con le prime date primaverili a partire da sabato 25 marzo sino ad arrivare al tardo autunno.

“E’ la prima volta che l’amministrazione presenta una intera rassegna e questo riempie di orgoglio il Comune e organizzatori che sperano questo esperimento abbia continuità annuale. Renderà più abitata e viva l’affascinante chiesa di Santa Maria del Monastero, uno dei più antichi monumenti cristiani del Piemonte sud-occidentale e arricchirà l’offerta culturale del paese".

Le rappresentazioni teatrali per adulti saranno comici e leggeri a partire dal primo appuntamento: quello con il Teatro Prosa Saluzzo che il 15 Aprile metterà in scena “Genova Zurigo Andata e Ritorno” e con la Compagnia Teatrale Primoatto che in settembre proporrà un testo di Achille Campanile (Vita degli uomini illustri).

Per i ragazzi di tutte le età si inizia sabato 25 marzo con "La storia vera di San Giorgio e il Drago" (spettacolo medioevale comico) per poi passare a maggio a “Mondo rotondo” tratto dal racconto del premio Nobel J.Saramago. Nel primo caso in scena un fantasioso Federico Fauro (studente scuola Atelier teatro fisico Philp Radice) che sabato 25 marzo racconterà la famosa storia vista dai tre punti di vista dei protagonisti.

A maggio invece Donatella Boglione della compagnia Kabuki di Bagnolo farà scoprire come possono andare d’accordo la regina di un mondo quadrato con un viaggiatore del mondo rotondo.

Il 6 maggio la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale porterà a conoscere gli archi del progetto “Obbiettivo Orchestra” mentre il 12 novembre con la corale saviglianese vivremo un percorso musicale dal ‘700 ad oggi.

A chiudere la rassegna un appuntamento con la scuola di canto della Prof.ssa Patrizia Migliore dal titolo “Aspettando il Natale” che sarà sicuramente un arrivederci alla prossima edizione.

"Grande varietà di proposte di qualità quindi aspettano nei prossimi mesi il pubblico". Il prezzo del biglietto per gli adulti sarà di 8 euro e per ragazzi sino a 10 anni 5 euro, mentre per gli spettacoli per famiglie prezzo unico di 5 euro.

Nelle prossime settimane i dettagli dei singoli appuntamenti.