Un Minuetto Diesel ‘riesuma’ la Cuneo-Saluzzo-Savigliano, ma solo per due corse ‘di prova’

Erano oltre dieci anni che un treno del tipo ‘Minuetto Diesel’ non compariva sui binari – attualmente inutilizzati – della tratta ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano. È successo ieri (mercoledì 22 marzo) e la cosa ha generato interesse, trovando segnalazione sul gruppo Facebook ‘TPL in Granda’, che raccoglie testimonianze e istanze di chi con il trasporto pubblico locale ci lavora o comunque ha a che fare quotidianamente.



Il Minuetto inaspettato, per così dire, ha effettuato una coppia di corse ‘test’ tra Savigliano e Cuneo via Saluzzo, ma unicamente per rispondere a una necessità a livello regionale: “Le due corse sono servite a certificare il personale che utilizzerà la linea per effettuare degli invii materiale da Cuneo a Torino in caso di necessità nei giorni dal 25 aprile al 1° maggio, ovvero quando chiuderà per lavori la linea Trofarello-Cuneo nel tratto che va da Fossano a Cuneo” hanno spiegato sul gruppo.



“Al momento ovviamente possiamo accontentarci di vedere un treno passeggeri su una linea sospesa dal servizio di trasporto pubblico ma il test ha generato dell’inaspettato interesse anche da parte delle comunità locali, e chissà che in futuro la linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano non possa essere valutata come utile per il tpl”.



La speranza verrà reiterata il 1° aprile, data in cui a Saluzzo in stazione si terrà un flash-mob dedicato proprio al richiamare l’attenzione sulla sospensione della tratta. Nella speranza, appunto di smuovere le acque.