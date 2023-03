Marene ospita il 2° Raduno con prove di Regolarità "Trofeo Terre Cuneesi"

L’ASD Savigliano Corse organizza, in collaborazione con il Club Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori e con il patrocinio del Comune di Marene, il 2° Raduno con prove di Regolarità Trofeo Terre Cuneesi, per Auto storiche e d’interesse sportivo collezionistico, con partenza e arrivo nel Comune di Marene.

"A marzo di quest'anno, purtroppo, è venuto a mancare Cesare Beltrand - spiega Claudio Cuteri, presidente di Savigliano Corse - secondo classificato in coppia con la figlia Irene, e già vincitori della Prima Ruota D’Oro Revival nel 1995 la manifestazione sarà doversamento intitolata alla Sua memoria".

"Abbiamo sempre creduto nello sport e vogliamo continuare a farlo investendo su di esso." - dichiara l'assessore allo sport del Comune di Marene, Alberto Deninotti - "Il 2 aprile si terrà la seconda edizione del Trofeo Terre di Pianura, il quale sara’ caratterizzato da un evento espositivo e da una prova di regolarità che saprà abbracciare molteplici comuni della pianura cuneese. Ringrazio la Savigliano Corse e il suo Presidente Claudio Cuteri per aver accolto nuovamente il nostro invito, le Amministrazioni coinvolte, le forze dell’ordine e tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità. Vi aspettiamo, scaldate i motori!".

I partecipanti alla manifestazione percorreranno le strade dei posti gastronomici di valore, come Cervere per il porro, Cherasco per le lumache, per un totale di circa 100 chilometri intervallati da rilevamenti concatenati al centesimo di secondo. Novità dell’edizione del 2023 sarà anche un raduno senza prove di regolarità aperto anche a vetture di nuova generazione come le ibride ed elettriche. Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno il 26 marzo.

Info: segreteria@saviglianocorse.it



www.saviglianocorse.it 3452417337 o 3494442941.