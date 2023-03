7 fatti divertenti da sapere su Crypto

Le criptovalute erano nelle notizie nel 2021, il che ha alimentato l'interesse nell'imparare come acquistare una criptovaluta e individuare modi semplici per acquistare bitcoin. Tuttavia, la verità a volte può essere più complicata della finzione per quanto riguarda le criptovalute.

È stata una corsa pazzesca e non sappiamo ancora dove andranno le criptovalute, ma ecco alcuni fatti altrettanto selvaggi e divertenti sulle criptovalute e altre risorse virtuali.

1. Pizza è stata la prima transazione Crypto commerciale

Un uomo della Florida ha pagato 10.000 bitcoin (BTC) per due pizze il 22 maggio 2010. E le persone lo riconoscono ampiamente come la prima transazione commerciale di bitcoin.

All'epoca, 10.000 bitcoin valevano circa $40, rendendo un bitcoin del valore di poco meno di mezzo centesimo. Saresti un milionario bitcoin se avessi così tanti bitcoin nel settembre 2022. Diecimila bitcoin valgono più di $190 milioni sul mercato.

2. Ci sono oltre 12.000 criptovalute in circolazione

Ci sono oltre 12.000 valute digitali in circolazione a settembre 2022. Anche se non tutti sono disponibili sugli scambi, sono disponibili, con alcuni che richiedono i loro portafogli. Molti altcoin sono inclusi, tra cui USD Coin (USDC), XRP (XRP), Solana (SOL), Binance USD (BUSD) e altri.

Molte monete e gettoni sono disponibili perché la creazione e la distribuzione di una nuova criptovaluta sono relativamente semplici. Tuttavia, a partire da settembre 2022, le prime 20 valute virtuali rappresentano circa l'87% della capitalizzazione di mercato della criptovaluta.

3. Il numero totale di Bitcoin è limitato

Un fatto interessante di bitcoin è che il protocollo per la sua rete lo limita a 21 milioni di monete. Di conseguenza, i minatori di criptovaluta alla fine non saranno in grado di generare nuovi bitcoin.

Si dice che tu sia il mining di bitcoin quando usi la potenza di calcolo per aiutare a completare le transazioni sulla blockchain bitcoin. E le persone lo fanno attraverso un processo noto come prova di lavoro. Il mining di bitcoin può comportare una ricompensa dalla valuta digitale stessa.

4. Un uomo vuole scavare una discarica per recuperare il suo portafoglio digitale

Nel 2013, James Howells del Galles, nel Regno Unito, ha gettato in discarica un disco rigido contenente 7.500 bitcoin. Dopo aver realizzato che il valore di Bitcoin era salito alle stelle di recente, ha cercato l'unità disco con i fondi. James ha tentato di convincere il suo consiglio comunale locale per permettergli di scavare la discarica per individuare il disco rigido. Sostiene di offrire una parte dei proventi in cambio del permesso di cercare nella spazzatura.

5. Alcune criptovalute hanno applicazioni diverse dalla monetazione

Alcune criptovalute hanno applicazioni diverse dalla monetazione. Le persone possono utilizzare la tecnologia blockchain di Ethereum per più di una semplice elaborazione dei pagamenti e trasferimento di valuta.

Mentre l'etere, la moneta nativa di Ethereum, può essere utilizzata per le transazioni, la tecnologia sottostante è più di un semplice mezzo di scambio. Inoltre, le persone usano Ethereum per eseguire contratti intelligenti, che le persone possono utilizzare per gestire le catene di approvvigionamento. Anche altre criptovalute producono le loro monete sulla rete Ethereum.

6. Gli NFT non sono valuta

Queste non sono criptovalute, nonostante la loro crescente popolarità nel 2021 e lo status di risorse digitali. Sono token che le persone non usano come forma di pagamento. Inoltre, gli NFT non possono essere divisi o replicati.

Gli NFT, come opere d'arte o oggetti da collezione, possono essere utilizzati come investimenti alternativi. Alcune persone li considerano oggetti da collezione digitali e lavori artistici con il potenziale per l'apprezzamento.

7. Diversi paesi hanno vietato le criptovalute

Le criptovalute sono illegali in alcuni paesi. Alcuni paesi, come la Turchia, hanno vietato i pagamenti in criptovaluta. Altri, come la Nigeria, vietano gli scambi di criptovaluta. Tuttavia, uno dei divieti più significativi è il divieto della Cina alle istituzioni finanziarie di fornire servizi relativi alle transazioni di criptovaluta a partire dal 2021.