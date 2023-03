I cento anni di Maria Laugero, per quarant’anni maestra elementare e scrittrice

Un traguardo davvero invidiabile quello raggiunto da Maria Laugero, ospite della Casa di Riposo "Cuore Immacolato di Maria" a San Rocco Castagnaretta, che nella giornata di oggi, domenica 26 marzo, ha festeggiato il centesimo genetliaco.



Maestra elementare per oltre quarant'anni, contemporaneamente ha coltivato la passione per la scrittura, raccontando le sue esperienze di vita a partire dall'infanzia in una borgata occitana in Val Maira.



Coi suoi racconti e poesie, anche in piemontese e in patois, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Parte della sua produzione è pubblicata sul sito marialaugero.it .



In prima fila per auguri ai quali volentieri ci uniamo, i figli Ermanno e Clelia Franco.