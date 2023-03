Porte aperte al Museo Casa Galimberti nel primo fine settimana di aprile

Sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, con l’obiettivo di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo.

Al Museo Casa Galimberti di Cuneo, nei due giorni, ecco invece visite guidate gratuite incentrate sulla figura dell'eroe Nazionale della Resistenza Antifascista, Duccio Galimberti, e sulla sua famiglia

che hanno contribuito, in modo indelebile, allo sviluppo della Città di Cuneo, nel senso della libertà di scelta e di espressione.

Due ingressi alle ore 15.30 e 17.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0171/444801 oppure prenotazioni.galimberti@comune.cuneo.it