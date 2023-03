Bra, tutto pronto per la solennità dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina

L’appuntamento è in programma venerdì 31 marzo e chiama a raccolta tutta la comunità dei fedeli che potrà unirsi in fraternità in questo atto devozionale insieme alle massime autorità religiose, civili e militari, alle realtà parrocchiali e alle confraternite braidesi.

Alle 20.30 il fercolo con le statue dell’Addolorata e del Cristo morto sarà scortato per le vie del centro cittadino dal fiume di consorelle e confratelli, aperto dai bambini recanti i simboli della passione di Cristo e chiuso dai rettori, Paolo Battaglino, Mauro Borgogno e Carmine Maffettone, con partenza dalla chiesa di San Giovanni Battista Decollato, dove è in programma il Rosario e l’Adorazione eucaristica a beneficio di chi non potrà prendere parte al rito.

Il corteo toccherà via Moffa di Lisio, la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, la chiesa di San Giovanni Battista, via Marconi, via Principi di Piemonte, via Audisio, via Vittorio Emanuele II, la chiesa di Sant’Antonino e la chiesa dei Battuti Neri.