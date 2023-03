Grande successo per la prima giornata del Festivaldeigiovani® di Settimo Torinese

Finanza, risparmio ed etica”, questo il titolo dell’incontro tenuto da Banca Territori del Monviso mercoledì 29 marzo durante il Festivaldeigiovani® di Settimo Torinese. L’evento, della durata di tre giorni, è stato ideato e promosso da Noisiamofuturo® in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese, la Fondazione ECM e la Biblioteca Archimede.

Tra i partner: Banca Territori del Monviso, che ha partecipato attivamente al Festival proponendo una tavola rotonda su temi di grande attualità e dialogando apertamente con i ragazzi presenti. L’incontro ha coinvolto un centinaio di studenti e ha visto la partecipazione di Davide Grella (Responsabile Rete Filiali BTM Area Metropolitana) e Benedetta Rey (Responsabile Relazioni esterne e marketing) che hanno presentato la Banca e raccontato il mondo del Credito Cooperativo, la mutualità e la vicinanza che BTM ha con il territorio e con i giovani. Successivamente è intervenuto il Responsabile della Filiale di Settimo Torinese, Manuel Sburlati, che ha parlato di risparmio, fondi pensione, piani di accumulo e finanza etica.

In ultimo Paola Rocco (analista fidi presso il servizio crediti BTM) ha concluso la mattinata descrivendo nel dettaglio i criteri con cui la banca valuta un’impresa, soffermandosi in particolare sulle start-up e sui principali impatti della normativa ESG nel pricing delle operazioni di credito che sarà sempre più connesso alla valutazione della sostenibilità ambientale dell’iniziativa finanziata e ai requisiti sociali e di governance delle aziende che richiedono un finanziamento con finalità d’investimento. L’incontro ha avuto un taglio fortemente interattivo e durante la sessione i ragazzi hanno risposto ad un breve questionario online da cui è emerso che oltre il 70% di loro vorrebbe creare una propria impresa, ma più del 50% non sa come fare e come richiedere finanziamenti: per questo BTM si propone come partner sicuro ed affidabile a fianco dei giovani imprenditori.

L’incontro ha messo in luce anche la volontà dei giovani di conoscere e approfondire il concetto di risparmio e gli strumenti messi a disposizione per investire in modo semplice e consapevole. Oltre il 60% dei partecipanti ha infatti indicato di voler approfondire il tema dei fondi pensione, strumento fondamentale per garantirsi una pensione integrativa ed un futuro più sereno: anche per queste esigenze i consulenti BTM sono in grado di proporre la soluzione più adeguata alle reali esigenze di ogni cliente.

“Siamo felici di sostenere il Festivaldeigiovani® nell’edizione locale di Settimo Torinese – commenta Luca Murazzano, Direttore Generale BTM - . Si tratta di una delle tante iniziative che la Banca Territori del Monviso mette in campo per supportare ragazze e ragazzi nel loro percorso di formazione e di crescita”.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i conti gratuiti destinati agli under 30, che possono anche diventare soci della cooperativa di credito al costo di un paio di caffè, e i “premi studio 2023” che, oltre ad assegnare fino a 250 euro agli studenti più meritevoli, aggiungono la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione con versamento inziale di 100,00 euro offerto da BTM.

A Settimo T.se, la filiale di Banca Territori del Monviso è in pieno centro, in via Mazzini 17.