A Cuneo si presenta "Mr.Legno", autobiografia di Marco Borgogno

Lasciato momentaneamente il genere “thriller”, l'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo Marco Borgogno, su invito dell’editore Araba Fenice, ha pubblicato una sua autobiografia.

Non quella di “uomo pubblico” come si potrebbe pensare, ma quella meno nota, riconducibile alla passione per il legno. Questo suo sesto saggio, si sviluppa con un antefatto che, prendendo il via dal 1870, si collega al periodo storico/politico postumo alla neonata Unità d’Italia e alla industrializzazione del tempo.

Poi la sua vicenda personale che l’otto settembre del 1958 cambiò la sua esistenza.

Un saggio che interseca le sue avventure con la storia contemporanea. Infine un epilogo nel quale pone un quesito a sé stesso sul termine “ecologia”. Molti lettori si troveranno coinvolti nel riconoscere note zone montane cuneesi, pur inserite, nel racconto, in un contesto internazionale.

"Mr.Legno" verrà presentato venerdì 31 marzo alle 17.30 presso la sede sociale di Cuneo della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai in via Bruni 15.