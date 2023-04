Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita fuori strada questa notte sulla provinciale 663 vicino a Saluzzo.

Il sinistro si è verificato intorno alle 4.30 di sabato 1° aprile, in direzione Torre San Giorgio.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, i carabinieri e l'emergenza sanitaria.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.