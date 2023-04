Doppio appuntamento con l'Unitre al cinema Monviso di Cuneo

Importante appuntamento per gli associati dell’Università della Terza Età di Cuneo lunedì 3 aprile 2023 ore 15,30 al Cinema Monviso. “Prenditi cura delle tue ossa” sarà l’argomento che i medici dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle tratteranno.

Programma dell’evento:

La salute endocrina nella prevenzione dell’osteoporosi- Dr.ssa Laura Gianotti SC Endocrinologia

Prevenire l’osteoporosi con una corretta alimentazione – Dr.ssa Olivia Segre SC Dietetica e Nutrizione Clinica

Prevenzione dell’osteoporosi nelle malattie reumatiche- Dr.ssa Francesca Serale SSD Reumatologia

Indicazioni alla densitometria- Dr. Alberto Silvestri Medicina Interna

Movimento contro gravità per prevenire e curare l’osteoporosi – Dr. Riccardo Schiffer SSD Recupero e Riabilitazione Funzionale

Paziente anziano e osteoporosi: la prevenzione delle fratture da fragilità- Dr.ssa Paola Cena Geriatria

L’ortopedico risponde – Dr. Lucio Piovani SC Ortopedia

Giovedì 6 aprile 2023, sempre Cinema Monviso ore 15,30, Caterina Lerda parlerà di “La scuola ieri…Mezzo secolo di ricordi”

Coltivare la memoria, non solo dei grandi momenti storici, ma la piccola storia della nostra gente, conoscere le nostre radici, sapere da dove veniamo, ripercorrere il lungo cammino di fatica, ingegno e voglia di riscatto delle passate generazioni, è quanto mai importante, oggi, in una società che, come dice Enzo Bianchi, è “incapace di conservare memoria di ciò che è stato”.

In questo filone si inserisce il video che oggi viene presentato: “A scuola ieri – Mezzo secolo di ricordi”, realizzato a Madonna delle Grazie nel 2022, con riprese e montaggio di Giancarlo ADRIANO.