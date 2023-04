Cervasca e i suoi ‘sentieri’: sabato 8 aprile la camminata lungo la Via dei Castagni

Si terrà nel primo pomeriggio di sabato 8 aprile, contestualmente alla corsa podistica ‘Sentieri cervaschesi 2023’ giunta alla sua 22 edizione, la camminata per famiglie sul sentiero "Via dei Castagni’.



Si tratta di una comoda camminata organizzata da Comune e podistica Dragonero, perfettamente segnalata da cartellonistica apposita, di 4,2 chilometri totali completamente immersi nei boschi della bassa collina cervaschese, frutto di un’idea e realizzazione del professor Luigi Falco. Un evento gratuito con partenza dalla piazzetta in Via Asilo e con possibilità – al costo di 5 euro – di partecipare al pasta party conclusivo (prenotazioni entro mercoledì 5 aprile al 3477839404 e al 3402558475).



Ma la camminata lungo la ‘Via dei Castagni’ è soltanto l’antipasto di quella che, per Cervasca, sarà una vera e propria innovazione dal punto di vista della promozione turistica del territorio.



L’amministrazione comunale prevede infatti di realizzare un totale di tre sentieri nella zona collinare. Alla "Via dei Castagni" realizzata da Luigi Falco, se ne aggiungerà uno (inaugurato proprio prima della partenza di sabato 8 aprile) dedicato ad Antonella Giordanendo e Manuela Ferrero – due cervaschesi prematuramente scomparse lo scorso anno. Il sentiero ripercorrerá il percorso gara della classica corsa in montagna di primavera, che porta a Cervasca atleti di livello internazionale, su un percorso di circa 10 km il quale, salendo tra i boschi passa per le borgate Aranzone e Prato Gaudino per poi raggiungere dall'alto il Santuario di San Maurizio-Madonna degli Alpini, e poi scendere a Cervasca passando per il centro storico della frazione San Michele. In programma di realizzazione e segnalazione, un terzo tracciato, di media lunghezza sempre nei boschi del territorio.



Sono poi terminati i lavori di cartellonistica nel tratto del territorio comunale che dal Parco Fluviale Gesso e Stura porta all'abitato di Cervasca, ovvero che risalendo dalla ciclopedonale del parco collega la frazione Santa Croce con il capoluogo attraversando la GRIERA. Tutti questi percorsi verranno riportati su una specifica cartina di promozione turistica.