Il museo Eusebio di Alba si trasforma in un gioco dell’oca

Un momento di gioco e divertimento per imparare la storia divertendosi: è quello pensato per giovedì 6 aprile, dalle ore 15 alle 18, al Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II 19 ad Alba. Per i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni è stato organizzato un originale gioco dell’oca, ambientato tra le sale museali.

Lanciando i dadi e muovendosi da una casella all’altra, i giocatori risponderanno a domande e indovinelli sul passato romano di Alba Pompeia e sulle Scienze naturali. Tutti i giocatori riceveranno un premio di partecipazione. Sarà un modo per imparare divertendosi e, al termine dei giochi, merenda per tutti.

Prenotazione obbligatoria: museo@comune.alba.cn.it o 0173/292473 (costo 1 euro con merenda inclusa).