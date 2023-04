Cinquantuno equipaggi al trofeo Terre Cuneesi "Cesare Beltrand" partito da Marene

Incorniciata dal sole la partenza del Trofeo Terre Cuneesi "Cesare Beltrand", ospitata dal Comune di Marene.

La seconda edizione della manifestazione di regolarità per auto storiche e di interesse sportivo collezionistico, si è svolta domenica 2 aprile, e ha visto la partecipazione di 51 equipaggi, 26 dei quali si sono sfidati in 24 passaggi al centesimo di secondo.

"Per noi è stato motivo di grande soddisfazione aver ospitato questa seconda edizione del trofeo" - dichiarano l'assessore Alberto Deninotti e il consigliere Antonio Quaranta - "Cinquanta equipaggi hanno percorso circa 100 km attraversando molteplici comuni della pianura; intervallandoli, per alcuni, a prove di regolarità. È nostra intenzione ospitare la terza edizione e far sì che diventi un appuntamento fisso nel panorama motoristico piemontese. Ringraziamo il Presidente della Savigliano Corse Claudio Cuteri e sua moglie, lo staff, la Protezione Civile e le forze dell’ordine per il loro supporto."

"La nostra più grande conquista - dice Claudio Cuteri, presidente Savigliano Corse - è stato vedere l'affetto dimostrato dagli amici di Cesare Beltrand intervenuti e sportivamente si sono dati battaglia per tutta la durata della manifestazione. Grati della presenza dell'onorevole Monica Ciaburro a cui è stato affidato il compito di sventolare la bandiera tricolore alla partenza delle 26 vetture e i 4 apripista e 25 vetture del raduno senza rilevamenti. Il podio ha visto salire sul gradino più alto Gianmaria Aghem in coppia con il figlio Marco con una A 112 Abarth 1°serie".