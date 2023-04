Incidente stradale intorno alle 7 di questa mattina (mercoledì 5 aprile) sulla SP 231 al bivio di Pocapaglia per frazione Macellai.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, sul posto sta operando una squadra dei Vigili del Fuoco di Bra per la messa in sicurezza della strada.

Si tratterebbe di una mancata precedenza: una delle due auto si è infatti cappottata.

Sul posto anche ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per la regolazione del traffico. Non ci sarebbero feriti gravi.