E' Claudio Ramonda il 64enne vittima dell'incidente avvenuto a Busca

Lunedì nero quello di ieri, 10 aprile, sulle strade della Granda.

In mattinata si è verificato uno scontro mortale nel comune di Magliano Alpi, in cui è rimasto vittima un motociclista di 51 anni, Manuel Bernardi, originario di Roata Chiusani, frazione di Centallo.

In serata un altro grave incidente si è verificato sulla strada Laghi di Avigliana a Busca, dove un'auto è uscita di strada finendo contro il il muro di recinzione dello stabilimento Sime Gru.

Lo scontro è stato purtoppo fatale per il conducente, Claudio Ramonda, 64enne di Busca.

Da inizio 2023 sono 6 le persone che hanno perso la vita a causa di incidenti stradali.

Nel 2022 si sono verificati 47 decessi sulla strade della Granda, uno in meno del 2021. Secondo le statistiche pubblicate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Rapporto 2022 sull’incidentalità stradale, la provincia di Cuneo ha avuto oltre quattro morti ogni cento incidenti, più del doppio della media regionale (1,96), due volte e mezzo quella dell’Italia settentrionale (1,72).

Cuneo risulta così essere la peggiore del Piemonte e al 9° posto in Italia per l’indice di mortalità sulle strade. Il bilancio complessivo (4,20 decessi ogni 100 sinistri) è risultato del 2° posto nazionale per mortalità negli incidenti sulle strade urbane (2,98) e alla 27° posizione in Italia per mortalità negli scontri sulle strade extraurbane (5,41 vittime ogni 100).