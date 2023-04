Mondovì: la nuova Fiera di Primavera nel nome di piante, fiori e musica

Alla Fiera di Primavera di Mondovì il prossimo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 aprile, si potrà godere il meglio della città di Mondovì e della sua voglia di primavera e socialità. C’è molta attesa soprattutto per il “nuovo corso” di piante e fiori che andranno a riempire di colore le vie del centro storico riqualificato del rione Breo. Dalle ore 9,00 alle 19,00 i visitatori potranno fare shopping, ma anche partecipare a esperienze, conversazioni e molto altro, offerto gratuitamente. Ecco una mappa minima per sapersi muovere.



In piazza Cesare Battisti sarà allestita la zona conversazioni con un ricco programma di workshop e chiacchierate, consulenze gratuite per chi ama le piante, a cura del Comizio Agrario. C’è attesa per la visita a Mondovì, domenica mattina, del maestro giardiniere bolognese Carlo Pagani, conosciutissmo e apprezzato maestro per chi in Italia pratica il giardinaggio. Sarà sempre a disposizione di chi partecipa alle conversazioni una buona tazza di tisana “Fiera di Primavera” su ricetta preparata per l’occasione con 5 fiori officinali dall’erborista Marzia Milano.



Sarà possibile anche la visita guidata alla sede del Comizio Agrario in piazza Ellero, alle ore 10,30 e alle ore 17,00, alla domenica alle 10,30 e alle ore 16,00.

Nella stessa piazza è prevista una mostra di erbe spontanee commestibili, che sabato mattina verranno anche cucinate e offerte ai visitatori. L’allestimento è a cura dell’agronoma ed esperta di fitoalimurgia televisiva Maria Cristina Pasquali con il patrocinio di Slow Food Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio.



L’area bambini occuperà in parte piazza San Pietro, insieme allo stand delle bocce quadre. Non lo spazio centrale, per non nascondere il pregevole lavoro di riqualificazione della piazza, terminato da poco. E anche perché il sabato sera è prevista una magia fatta di… luce! In ogni caso i bambini sono chiamati a raccolta, seguiti da esperti e animatori. Tra le attività: grande gioco dell’oca alle erbe con l’associazione Gabaré di Verbania, costruzione di hotel per insetti, piccole presse da erbario per essiccare i fiori, semina di un orticello riciclone e bibliotechina verde con Paolo Parlamento, “Gioca con il parco” con polpette di semi, farfalle di carta e giochi enigmistici sui fiori con le animatrici del Servizio Civile Universale Ambientale della Aree Protette Alpi Marittime. Sabato alle ore 16,00 lettura per bambini da 4 a 6 anni a cura di Milena Bellonotto. Domenica alle ore 15,30 piccolo laboratorio di ceramica per i più piccini dell’artista Ludovica Bordino. Nei due giorni, alle 16,30 merenda golosa tutta di piante, con regalini per chi indovina quante piante ci sono nel menu della merenda! I bambni porteranno a casa gli oggetti realizzati nei laboratori.



E ancora: la grande cornice di fiori per la foto ricordo, lo scambio di semi per avere gratis i semi da coltivare questa primavera (in particolare i semi delle 500 e oltre varietà d zucca della Proloco di Piozzo), il contest di fotografia “Fiurenfera23” su Instagram a cura dell’associazione fotografica Mondoviphoto con esposizione delle foto partecipanti nella sala Scimé del Comune di Mondovì in corso Statuto 13 e premiazione il 7 maggio Tre i premi per i primi tre classificati. In Piazza Moizo un mondo di fragole a cura del Comune di Peveragno. Il freddo delle ultime settimane ha fermato la maturazione, ma sono assicurati assaggi di fragole per tutti, in macedonia e in gelato.



La musica eseguita dal vivo dagli studenti di Academia Montis Regalis sabato 15 aprile tra le ore 16,30 e le 18,30 riempirà di leggerezza e suggestioni le strade interessate alla manifestazione. Per i giovani la movida monregalese del sabato sera della festa di primavera offrirà DJ in ben 9 locali del centro storico di Breo (BARIANNA, ENOBAR IL CIOTTOLO, CAFFE CENTRALE, MOLEBAR, MONDOFOOD, MORO CAFE, NARDI FOCACCERIA, CAFE NOIR, REGIS CAFE). Tutti i Dj set sono senza aggravio di SIAE per gli esercenti. E la Banda Musicale di Mondovì farà un giro d’onore lungo il percorso della sessantaduesima Fiera di Primavera di Mondovì dopo l’inaugurazione, prevista alle ore 11 di sabato 15 aprile. Gli stand e le conversazioni, comunque, partiranno già alle ore 9.