Nasce a Savigliano il primo negozio di “secondhand” per bambini

Alla presenza del Sindaco Antonello Portera e dell’Assessore Roberto Giorsino, il pomeriggio di sabato 1° aprile ha visto l’apertura di Improntina Verde, registrando un passaggio molto intenso di famiglie con bimbi ma anche molte persone che volevano curiosare e acquistare. Sono passati anche Francesco Nasari e Marco Fabbri, rispettivamente Presidente e allenatore delle squadre senior dei Gators. Tutti molto incuriositi dal progetto.

Soddisfatta e piacevolmente sorpresa la titolare, Valeria Saulo, per la favorevole accoglienza di un negozio di "usato" per bambini. Ascoltare più volte l’affermazione "non sembra un negozio di cose usate" ha confermato la sua idea di partenza perché, a partire dalla selezione dei pezzi in vendita e fino all'esposizione e la comunicazione, tutto è curato esattamente come per un negozio tradizionale.

L’idea di Valeria, imprenditrice e mamma di 3 figli, nasce dalla sua particolare attenzione da sempre a temi quali lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare.

Ce lo racconta lei stessa: «L’idea di aprire un negozio di abbigliamento e accessori usati per bambini 0-12 è nata quando aspettavo il mio primo figlio, che ormai ha 9 anni, e ho dovuto fare i conti con l’acquisto di tutto quello che sembrava essere necessario per il suo arrivo. Ricordo che mio marito ed io fummo turbati dai prezzi esposti nei negozi specializzati e dal fatto che ogni cosa ci sembrasse assolutamente necessaria. Da quel momento sono passati anni, i figli ora sono tre e ho capito che non tutto è così fondamentale, anzi, molti di quegli acquisti sono stati pressoché inutilizzati. La mia esigenza personale di soddisfare le necessità dei miei figli è comune a tutte le famiglie e lo scambio di vestiti, oggetti, accessori è prassi comune ma non riesce a coprire il fabbisogno di ogni bambino: taglie e stagioni, soprattutto nei primi anni si susseguono a grande velocità. Inoltre con lo “scambio” non c’è possibilità di scelta: si prende ciò che arriva. Considerando poi che è importante preservare il nostro pianeta e allungare il ciclo vita dei prodotti ed evitare gli sprechi, la necessità è più che mai sentita. L’acquisto di beni usati è un modo tangibile per prendersi cura del mondo in cui viviamo».

Non per ultimo, c’è la possibilità di disfarsi di ciò che non serve per acquistare ciò di cui si ha bisogno in quel determinato momento, soprattutto in questo periodo in cui le esigenze per i figli vanno di pari passo con la minore capacità di spesa delle famiglie.

I prodotti usati hanno la caratteristica di essere economicamente vantaggiosi per chi li acquista ma anche per chi li vende che, in questo modo, si libera da ciò che non usa più e ha un guadagno extra per acquistare ciò che serve. Ogni nuova stagione per i bambini c’è la necessità di un rinnovo totale del guardaroba e delle scarpe.

I capi e gli oggetti proposti in negozio saranno selezionati in modo che la qualità e l’integrità siano sempre molto alti.

Improntina Verde è in Via Mazzini, 37 a Savigliano.