Farigliano apre per la prima volta al pubblico la torre civica panoramica

Uno sguardo che abbraccia le colline di Langa e l'arco alpino. Da domani, sabato 15 aprile, Farigliano aprirà alle visite la torre civica panoramica, il "ciuchè", di piazza San Giovanni.

Cittadini e turisti, salendo fino in cima, potranno per la prima volta godere di un affaccio panoramico unico sul paese e sul paesaggio circostante.

Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, ha previsto un intenso intervento di riqualificazione della struttura, realizzato dalla 'Ottaviano conservazione e restauro opere d'arte' di Torino.

I lavori hanno previsto anche l'installazione della scala che consentirà di raggiungere la cima. Il costo complessivo dell'intervento è stato di circa 190 mila euro, finanziati attraverso un contributo del Gal Mongioie (64 mila euro), il sostegno di Fondazione CRC (30 mila), Fondazione CRT (36 mila) e un avanzo di amministrazione per la restante parte.

"E' stata una corsa contro il tempo - commenta il sindaco di Farigliano, Ivano Airaldi - "ci abbiamo creduto fino in fondo e domani finalmente ci sarà l'inaugurazione. Ringrazio davvero tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita del progetto, in particolare la ditta Ottaviano, l'architetto Claudia Clerico e tutti i tecnici; tutti hanno lavorato come un plotone, con professionalità e con lo stesso obiettivo: consegnare l'opera nei tempi previsti."

Ad impreziosire l'apertura del campanile una mostra temporanea con le opere dell'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria che, già in passato aveva esposto a Farigliano.

Diverse le sculture di chiavi che saranno presenti tra le quali, alla prima uscita pubblica ufficiale, anche "Il dono", ultima opera di Alessandria che l'aveva presentata in un'intervista al nostro giornale (leggi qui).

Il taglio del nastro è in programma domani, sabato 15 aprile alle 17. Nell'occasione verranno distribuiti anche i semi del progetto "Girasoli a Farigliano".