Addio a Gilberto Marchisio, imprenditore di Pieve di Teco, originario di Mondovì

Addio a Gilberto Marchisio, 86 anni, della dinastia di imprenditori originari del Monregalese e fondatore insieme al fratello Bartolomeo della Fratelli Marchisio Spa di Pieve di Teco, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’enologia, l’olivicoltura e la conservazione di alimenti.

"Ci ha lasciati un grande condottiero di impresa -dice il sindaco di Pieve Alessandro Alessandri - con Gilberto la valle Arroscia perde non solo un un imprenditore illuminato, ma anche un appassionato amministratore, essendo stato tra gli anni Sessanta e Settanta vicesindaco di Pieve e anche consigliere provinciale".

"La storia della famiglia Marchisio comincia nel lontano 1898 quando Bartolomeo Marchisio produttore di carri e carrozze per il trasporto, si specializza nella vendita per il mercato francese. Quando nel 1920 a lui subentra il figlio, l’azienda vira verso il commercio di ferramenta fino al 1963 quando gli eredi, decidono di spostarsi nel mercato enologico adocchiando una buona opportunità di business in un mercato fiorente e favorevole. È così che nasce la Fratelli Marchisio spa a Pieve di Teco nell’entroterra Ligure di Imperia, dallo spirito imprenditoriale dei suoi fondatori, Gilberto e Bartolomeo Marchisio. Una terribile nevicata il 17 Febbraio 1967 mette a dura prova l’azienda, ma non ci siamo mai dati per vinti! In poco tempo l’azienda cresce sempre con grande attenzione alle novità tecnologiche. Nel 1985 si abbandonano i vecchi serbatoi in legno e cemento sostituiti dall’acciaio inox per raggiungere alti livelli produttivi e clienti in tutto il mondo", si legge sul sito dell'azienda.

Gilberto Marchisio che nel 2020 aveva perso la moglie Piera Ferrari stroncata dal covid, lascia i figli Giacomo, Angela e Giorgio che portano avanti la tradizione di famiglia.