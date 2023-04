Il meteorologo Sottocorona oggi in volo in mongolfiera sui cieli di Busca

Questa mattina dal parco-museo dell’Ingenio e dintorni sono partite le mongolfiere, tra cui quella che ha portato in volo il meteorologo Corona e quella speciale dedicata al volo di persone disabili. Chi è rimasto a terra ha avuto modo di far volare i droni, oppure di effettuare escursioni in ebike accompagnati dagli ebiker meteorologi, o di prendere parte alla visita con una guida naturalistica della Busca climatica, sotterranea e segreta nella città medioevale, dove anche muri parlano di clima e meteorologia. L'evento è stato seguito per il Comune dall'assessora Beatrice Aimar.