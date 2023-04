Anche la gru dei cieli in azione per gli incendi boschivi sulle colline, da Peveragno a Chiusa Pesio

Una giornata impegnativa per i vigili del fuoco e per i volontari AIB del Cuneese, dove si sta intervenendo per domare tre incendi boschivi tra le colline di Peveragno e Chiusa Pesio, fino a Roccaforte Mondovì.

Si registrano fiamme a Lurisia, in Strada Eretti di Tetto Verdiola a Peveragno e tra Chiusa Pesio e Roccaforte Mondovì, sul colle del Mortè.

Sono al lavoro numerose squadre, supportatre dall'alto dall'elicottero dei vigili del fuoco. Al Mortè è entrato in azione l'Erickson Air Crane S-64. conosciuto anche come la gru dei cieli. Le operazioni sono supervisionate dal vice ispettore e coordinatore operativo AIB Franco Pastorello.