“Ciao campione”, l’ultimo saluto a Fabrizio “Gatto” Giraudo, morto sulla pista di Misano

Si terranno domani, giovedì 20 aprile, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano di Fossano i funerali di Fabrizio Giraudo, morto a 46 anni sulla pista di Misano Adriatico durante una gara di Coppa Italia Velocità la scorsa domenica 16 aprile.

Giraudo, soprannominato da tutti “Gatto”, correva con una Bmw per il team Extreme con il numero 67. Domenica era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit aveva immediatamente deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia.

Residente in frazione San Sebastiano di Fossano Giraudo era impresario edile, titolare della Edilcalandri Snc con sede in Strada Santa Caterina.

Lascia la moglie Romina Lovera, i figli Nicolò e Manuel, il padre Giuseppe, la mamma Giovanna, i fratelli Guido con Sabina e Cristian, Bruno con Simona, Rebecca, Lucrezia e Roberto, i suoceri Aldo e Esterina, il cognato Gianpaolo con Paola e Nelita oltre a zii, zie, cugini, amici e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato questa sera mercoledì 19 aprile, alle ore 20,30 sempre presso la parrocchia frazionale di San Sebastiano.

Al lutto partecipano il presidente e il direttivo e tutti i soci del Moto Club Fossano che lo ricordano con un saluto: “Fabrizio, Ciao Campione"