Violento incendio nella notte ad un capannone di Savigliano: distrutti 4 autocompattatori

Un violento incendio ha tenuto impegnate tutta la notte numerose squadre dei vigili del fuoco giunte da più parti della provincia a Savigliano, dove nella zona industriale di via Saluzzo le fiamme hanno devastato un capannone in cui sostano i mezzi autocompattatori per la raccolta dei rifiuti.

L’allarme è stato lanciato con una chiamata al comando provinciale di Cuneo intorno all’1 e dal capoluogo sono immediatamente partiti un mezzo autobotte ed un’autoscala, mentre contemporaneamente sono intervenute squadre da Savigliano con due mezzi, ed altri due da Racconigi.

Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte: l’intervento si è concluso alle 6,30 di questa mattina quando l’ultima squadra ha fatto rientro.

Ingenti i danni: quattro grandi autocompattatori sono andati completamente distrutti, oltre a materiale plastico contenuto nel magazzino. Non sarebbe stato interessato l'impianto fotovoltaico sistemato sul tetto della struttura, così come non sono fortunatamente segnalati feriti in quanto, essendo notte, al momento dell’incendio i cancelli del capannone erano chiusi.