In municipio a Cuneo si presenta il libro su don Aldo Benevelli, "partigiano e prete”

E’ prevista per il pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile, alle ore 17.30 presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo (via Roma 28), la presentazione del libro “Aldo Benevelli Partigiano e Prete”, curato da Giovanni Cerutti e Claudio Mondino con la collaborazione di Claudia Bergia e Dario Franco, edito da Primalpe per l’Associazione Partigiana Ignazio Vian FIVL, con la prefazione di Carlo Petrini e la postfazione di Sergio Soave.



Il volume ripercorre le tappe della vita di Aldo Benevelli (1923 – 2017), protagonista nella stagione della Resistenza come partigiano e sacerdote dal 27 giugno 1948.



Il lavoro di ricerca, sostenuto dalla conoscenza e amicizia personale dei coautori con il sacerdote, offre pagine aperte alla riflessione e all’approfondimento degli ideali di una vita di Aldo Benevelli. Libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà, alimentati dal Vangelo e maturati durante la lotta per la liberazione dell’Italia che culminò in quello straordinario giorno del 25 aprile di settantotto anni fa in cui la forza dei giusti ha prevalso sulla visione totalitaria del mondo.



A cento anni dalla nascita viene fuori la storia di un uomo libero, impegnato spesso a rovesciare egoismi individuali e sociali, a combattere logiche di potere e a difendere la Pace e gli “ultimi”, gli “scartati”.



Il libro nasce da un progetto dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo, con il contributo della Federazione Italiana Volontari della Libertà, in occasione del centenario della nascita di don Aldo Benevelli e del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana che ha incarnato i valori della Resistenza e dell’antifascismo.