Saluzzo, in anteprima lo spettacolo “Schiaffo” di Jacopo Tealdi

Sabato 22 aprile alle 21, nel salone dell’Antico Palazzo comunale, in salita al castello, per Tastè events, "Quello delle mani" presenta in anteprima lo spettacolo "Schiaffo".

Uno spettacolo irriverente, inusuale, originale e creativo di teatro manuale, firmato da Jacopo Tealdi. "Cosa direbbero le nostre mani se potessero parlare? Cosa sono costrette a fare ogni giorno, forse contro la loro stessa volontà? Perché l’essere umano non capisce le leggi basilari del buon senso? Esistono mantra nella lingua italiana per riuscire a vivere meglio? Perché veniamo al mondo in questo modo e perché pensiamo male di continuo?"

Le risposte a questa mitragliata di domande hanno quel suono che fa una mano quando incontra la morale: un clamoroso "Schiaffo!"

Schiaffo è adatto ad un pubblico adulto, ovvero vietato ai minori di 16 anni. Significa che lo spettacolo non contiene pornografia o violenza, ma linguaggio e contenuti espliciti.

Biglietto 12 euro. Prenotazioni al numero 351 90 38 507.