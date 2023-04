iPhone rubato portato in assistenza a Barge per farlo sbloccare: alla consegna arrivano i carabinieri

Il furto di un costoso cellulare iPhone 13 ai danni di una 26enne di Calizzano (Savona) è avvenuto un paio di mesi fa in un locale alla moda di Cuneo, ma la vicenda ha trovato la sua felice conclusione, dopo diverse peripezie, solo lo scorso 19 aprile.

La ragazza, infatti, una volta accortasi del furto, ha deciso di formalizzare la denuncia via web del reato, un servizio disponibile sul sito dell’Arma dei carabinieri per risparmiare tempo e ridurre la burocrazia. Quello cui la giovane non ha prestato attenzione, però, è il fatto che la procedura vada comunque poi completata in qualunque Stazione carabinieri, sottoscrivendo la denuncia precompilata on line; senza questo passaggio nessun Comando dell'Arma viene formalmente investito della vicenda e le indagini non possono partire.

L’inghippo è venuto alla luce quando il cellulare rubato è stato riacceso: la legittima proprietaria, infatti, lo ha localizzato tramite lo smartwatch collegato, rivolgendosi subito ai carabinieri di Calizzano per indicarne la posizione e i militari, a quel punto, si sono resi conto che l’iter non era stata portato a termine e il telefono non era ufficialmente da ricercare.

I carabinieri hanno quindi rimediato e si sono messi al lavoro per recuperare il tempo perduto. La posizione fornita ha consentito di rintracciare il cellulare in un centro riparazioni di Barge, dove una 28enne cuneese lo aveva portato per farlo sbloccare raccontando all’ignaro tecnico, che non poteva in alcun modo accorgersi dell’inganno, di aver dimenticato il codice d’accesso.

Alla riconsegna del dispositivo, però, si sono presentati i carabinieri, chiedendo alla ragazza spiegazioni che non è stata in grado di fornire. Il cellulare è stato dunque riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre la persona che aveva cercato di diventarne la nuova utilizzatrice è stata denunciata per ricettazione; non per furto, perché non è possibile dimostrare che sia stata lei a rubare il telefono, ma per la legge italiana il possesso e/o l’acquisto di merce di provenienza illecita – come la ricettazione appunto – è un reato perseguito in maniera più severa dello stesso furto.

"Se qualcuno dovesse pensare di averla fatta franca dopo un furto, dunque, avrebbe fatto male i suoi conti, ed è sempre utile ricordarlo" evidenziano dalla Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte.