Arriva Mattarella a Cuneo, tutte le modifiche alla viabilità

C'è grande attesa a Cuneo per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prevista per domani, 25 aprile, Festa della Liberazione. La visita inizierà intorno alle 11 a Cuneo, Medaglia d'Oro al Valor Militare, con la deposizione della corona al Parco della Resistenza. Seguirà una breve visita alla Casa Museo Galimberti, in occasione dell'80° anniversario dello storico discorso pronunciato da Duccio Galimberti sul balcone, quindi la cerimonia ufficiale al Teatro Toselli davanti alla platea di sindaci. Seguirà un briefing in Prefettura e il pranzo





Istituzione divieti temporanei di transito e sosta veicolare (esclusi i veicoli autorizzati - forze di polizia)

Prefettura di Cuneo lunedì 24 aprile

· Via Roma ambo i lati, tratto compreso dal numero civico 2 al numero civico 6

Divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per prove picchetto d’onore esercito italiano (dalle ore 08:00 alle ore 13:00);

Monumento alla resistenza martedì 25 aprile

· Controviale Angeli lato “gesso” da Via Lelio della Torre a Corso Solaro.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 12:00;

· Corso Secondo Solaro da controviale Angeli a Via Lelio della Torre.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 12:00;

· Viale degli Angeli tratto compreso tra via Lelio della Torre e Corso Brunet.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 12:00;

Museo Casa Galimberti martedì 25 aprile

· Piazza Galimberti anello interno ed anello esterno con testate incluse.

Chiusura al transito veicolare di tutta la piazza dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 12:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

· Via Cesare Battisti, tratto compreso tra Corso Soleri a Via Ponza di San Martino.

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

· Via Mazzini.

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

· Via Ponza di San Martino.

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 13:00;

Teatro Toselli martedì 25 aprile.

· Piazzetta Teatro

Chiusura al transito veicolare di tutta la piazza dalle ore 07:30 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 14:00 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Piazzetta Teatro

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi della RAI radio televisione italiana dalle ore 13:00 di sabato 22 aprile alle ore 09:00 di mercoledì 26 aprile;

· Lungo-gesso Giovanni XXIII

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 17:00 tratto di strada compreso tra la via Nota e via del Teatro Toselli eccetto gli autorizzati invitati all’evento;

Prefettura di Cuneo martedì 25 aprile.

· Via Roma ambo i lati, tratto compreso tra Piazza Torino a via Alberto Nota

Chiusura al transito veicolare di tutta la piazza e di via Roma dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 16:30 del 25 aprile;

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Via Nota

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Piazza Torino fronte numero civico 5

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Piazza Torino piazzetta Prefettura

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Lungostura Corso J.F. Kenneddy tratto compreso tra piazza Torino e la via Leutrum

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

· Lungo-gesso Giovanni XXIII, tratto compreso tra piazza Torino e via Nota

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 01:00 alle ore 17:00;

LIMITAZIONI TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE (esclusi i veicoli autorizzati - forze di polizia – mezzi di soccorso)

PER IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE SULLE SEGUENTI VIE DI COMUNICAZIONE IN INGRESSO CITTADINO PER QUANTO RIGUARDA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUNEO DALLE ORE 10:30.

Aeroporto Levaldigi - SS20 Centallo – SS20 Cuneo Madonna Olmo – via Torino – viadotto Soleri – corso Soleri – piazza Galimberti – corso Nizza – corso Brunet – viale Angeli – parco della Resistenza – piazza Galimberti – via Roma.

LIMITAZIONI TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE (esclusi i veicoli autorizzati - forze di polizia – mezzi di soccorso)

PER IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE SULLE SEGUENTI VIE DI COMUNICAZIONE IN USCITA CITTADINA PER RIGUARDA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUNEO DALLE ORE 15:30.

Prefettura di Cuneo – piazza Torino – rotatoria porta Mondovì – via Savona – via del Borgo Gesso – via Bodrero – rotatoria vecchia Ferrovia - via circonvallazione Bovesana - uscita dal territorio del comune di Cuneo

Onde evitare disagi, nella giornata del 25 aprile si consiglia alla cittadinanza di utilizzare i parcheggi di testata. A tal proposito segnaliamo che martedì 25 aprile l’ascensore inclinato aprirà alle ore 9 (anziché alle 10, come previsto nei giorni festivi) per favorire l’utilizzo del parcheggio delle piscine.

Segnaliamo inoltre che, su richiesta della Prefettura, sarà attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, per organizzare le attività, coordinare il supporto del volontariato di protezione civile e gestire eventuali situazioni di criticità che si dovessero manifestare durante l’evento. Si manterranno inoltre aggiornati i canali informativi istituzionali (sito web e social).

Per informazioni sulla viabilità si potrà fare riferimento alla centrale operativa della Polizia Municipale al numero 0171.67777