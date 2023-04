Calcio giovanile: Ceva, Bagnasco e Garessio fanno squadra per la gestione

In settimana le dirigenze di Ama Brenta Ceva, Bagnasco e Garessio si sono trovate per gettare le basi di una gestione comune del settore giovanile per le leve dal 2008 al 2011.

Si tratterà ancora di tre gruppi distinti, di prova in vista di una futura fusione con l’obiettivo di sviluppare nel più breve tempo possibile un vivaio unico di vallata.

"Lo scopo - spiegano - è anche evitare “fughe” di giovani calciatori verso altre società e far crescere la qualità del servizio con tecnici patentati, ed al contempo garantire un’adeguata formazione a dirigenti e allenatori e un’ottimizzazione anche dei trasporti tra i vari impianti e paesi della Valle Tanaro."

Nelle prossime settimane i genitori delle varie leve saranno coinvolti per una presentazione del progetto.