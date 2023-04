La Protezione Civile di Ceresole d'alba al lavoro per il paese

Sabato 22 Aprile i volontari della Protezione civile di Ceresole d'Alba hanno ultimato il lavoro iniziato lo scorso autunno con la manutenzione straordinaria sulle alberature del parco della Residenza per anziani "Il Mughetto" Nel corso della mattinata sono stati rimossi e smaltiti all' Isola Ecologica di Sommariva del Bosco alcuni pini seccati nel corso del 2022.

Sabato 13 e 27 Maggio con ritrovo alle ore 9.00 all' ingresso del Palazzo Comunale, il comune di Ceresole d'Alba, la Protezione Civile, il Gruppo Alpini e le associazioni comunali propongono due mattinate all' insegna della attenzione verso l'ambiente, la pulizia e il decoro urbano con il progetto SPAZZAMONDO .

In particolare nella mattinata di Sabato 13 Maggio, che precederà il passaggio del GIRO D'ITALIA A CERESOLE (previsto per il 18 Maggio alle ore 14.00) , si provvederà alla pulizia del tratto Ceresolese della strada provinciale 10 . Questo appuntamento è riservato ai soli adulti e terminerà con un aperitivo "Pane e salame" in piazza don Cordero.

La mattinata di Sabato 27 Maggio sarà invece riservata a tutta la cittadinanza e prevederà interventi di pulizia anche nelle strade comunali e nei luoghi pubblici dove è possibile il coinvolgimento dei più piccoli.