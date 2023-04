Parte con il botto Stradegustando 2023

Si è svolta venerdì 21 aprile la conferenza stampa di presentazione di Stradegustando 2023 all’Auditorium di Marene. Alla presenza del sindaco Roberta Barbero, del vicepresidente della Pro Loco Marene Paolo Giobergia, del Presidente Confartigianato Luca Crosetto, con la partecipazione del Dott. Bartolo Biolatti per Università del Gusto, del Dott. Guido Garnero per Anaborapi e della nutrizionista Dott.ssa Gabriella Regis e con la moderazione di Paolo Massobrio, sono state raccontate le 7 tappe in altrettante cascine sul territorio dove verranno serviti ai partecipanti piatti a base di prodotti esclusivamente di aziende locali.

È arrivato poi a sorpresa il Ministro Guido Crosetto, nativo di Marene, che ha “battezzato” ufficialmente il Marenotto, dolcetto realizzato con farina di mais a 8 file, e aromatizzato alla menta e all’amarena.

Stradegustando sarà possibile grazie al lavoro straordinario di oltre 300 volontari che, insieme alla ProLoco, garantiranno l’eccellente riuscita dell’Evento. La prevendita biglietti del 1° aprile ha registrato il sold out a poco più di un’ora dall’apertura della vendita dei biglietti. Un’incredibile partecipazione che ha visto, già all’una di notte del sabato mattina, una nutrita fila di persone pronte a scattare all’acquisto dei biglietti, attrezzati per l’attesa con tavoli, sedie, coperte, borse frigo, giochi in scatola. Un successo che testimonia l’apprezzamento altissimo per i prodotti di eccellenza del territorio marenese da parte dei cuneesi ma anche delle province limitrofe.

A fine conferenza è stato offerta una cena a buffet di degustazione di prodotti tipici marenesi.