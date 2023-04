‘TEDxCuneo’, parla il team direzione artistica: “Costruire l’evento significa instaurare rapporti di fiducia e collaborazione”

Mancano una decina di giorni al ritorno di ‘TEDxCuneo’, che nell’edizione 2023 intitolata ‘Extraordinario’ abbandonerà i locali dello spazio Varco in piazza Foro Boario per raggiungere quelli dell’ex chiesa di San Francesco in piazza Virginio. Otto speaker realizzeranno i tradizionali talk frontali da 18 minuti l’uno, riflettendo – ciascuno per quanto riguarda la propria area di competenza – sulle occasioni di ‘particolarità’ riscontrabili in ciò che consideriamo essere la nostra comune normalità.



Ma un evento - è vero per tutte le manifestazioni ma soprattutto per una della portata dei ‘TEDx’ - non si sostanzia solo nella giornata in cui ha luogo. Ed è frutto, invece, di un lungo lavoro preparatorio e organizzativo che nello specifico di ‘TEDxCuneo’ è anche ad appannaggio (e responsabilità) del team di direzione artistica.



“Siamo oltre venti membri, quindi una squadra bella strutturata, che trova la propria caratteristica principale nelle estrazioni e nei percorsi differenti vissuti di ciascuno: un’eterogeneità che rendere ancora più bello interfacciarsi e scambiarsi opinioni nella fase di selezione degli speaker” ci spiega Valeria Campana, referente del team.

Il lavoro del team, questione di fiducia (e professionalità)

“Una prima parte di attività del nostro team si sostanzia nel lavoro, realizzato con l’intero staff, relativo alla definizione del tema principale di una nuova edizione – prosegue Valeria - . Durante una giornata di team building, occasione di rafforzamento dei legami a favore dell’intera associazione culturale, il tema viene discusso e democraticamente votato dall’intero gruppo. Poi si passa al proporre i diversi speaker, e quindi alla loro votazione; il nostro team si prende poi in carico la scrematura dei nomi fino al raggiungimento del numero definitivo. Infine, ci occupiamo di individuare e contattare il presentatore o la presentatrice dell’evento e realizzarne la scaletta e il copione”.



Ma ‘direzione artistica’ significa anche seguire e accompagnare gli speaker nella realizzazione del talk stesso: “Gli interventi di un ‘TEDx’ sono particolari, diversi da una lezione, da una conferenza o da un convegno – aggiunge Valeria - : sono interventi informali ma esistono regole e accorgimenti per realizzarli imposte da TED in modo che sia all'altezza del brand ed efficaci dal punto di vista comunicativo”.



“Ci dividiamo e seguiamo i nostri speaker come veri e propri coach, dando indicazioni che non riguardano ovviamente il contenuto ma su com'è meglio cercare di rappresentare l’idea; l’obiettivo finale è condividere punti di vista e riflessioni che segnino il pubblico in una qualche maniera, che lo coinvolga in maniera efficace. Funzioniamo, insomma, come primi tester; il pubblico è spesso molto variegato e l’idea da veicolare deve raggiungere non solo gli addetti ai lavori ma una platea particolarmente ampia”.



Si tratta insomma di un’attività ‘editoriale’ in cui si interviene sul public speaking, dando particolare attenzione a come si stanno dicendo le cose o sistemando frasi che potrebbero non essere così chiare e comprensibili. Ma non è solo questo: “Siamo anche i primi supporter e fan, angeli custodi degli speaker – racconta Valeria - : ci interfacciamo con loro anche a livello di logistica, facciamo da tramite con tutta l'organizzazione a livello concreto”.



“Il gruppo di direzione artistica è uno dei primi che si mette in moto: dopo circa due mesi dalla conclusione di un evento, di solito, cominciamo già a lavorare al seguente – dice Valeria - . Non è mai semplice mediare rispetto alle aspettative dello speaker e per questo è fondamentale costruire un rapporto di fiducia e rispetto reciproco; può essere che qualcuno sia restio ad affrontare dei consigli, altri apparentemente ‘inarrivabili’ invece si dimostrano molto umili e disponibili, tuttavia siamo sempre riusciti a instaurare un bellissimo rapporto con ognuno di loro”.