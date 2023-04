Studenti e docenti canadesi a scuola di sostenibilità a Cuneo [FOTO]

Si è svolta nella settimana dal 14 al 21 aprile 2023 l’accoglienza di un gruppo di 32 studenti e 6 docenti canadesi dell’Ecole de l’Agora di Montréal (Quebec) nell’ambito del progetto IT CAN GO GREEN (Italy CANada GO GREEN) che ha come scuola capofila l’Istituto Superiore Grandis di Cuneo ed il liceo De Amicis di Cuneo come scuola partner locale (sono direttamente coinvolti più di 80 studenti, ed indirettamente più di 200 allievi).

Il progetto si serve dello strumento dello scambio internazionale (Canada - Italia) per lavorare sulla tematica dell’Ambiente e del Turismo Sostenibile ed è stato reso possibile soprattutto grazie al contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando Nuova Didattica 2020.

In seguito a diversi momenti di confronto a distanza, iniziati già lo scorso anno e proseguiti durante l’attuale anno scolastico, gli studenti hanno ideato alcuni itinerari turistici e sono state realizzate diverse attività preparatorie all’accoglienza nonché formazioni specifiche (come l’uscita a Sant’Anna di Valdieri condotta a fine marzo 2023 da Michela Formento, gestrice della Casa alpina ed esperta in sostenibilità).

All’inizio della settimana, negli innovativi locali del Rondò dei Talenti, hanno presentato le buone pratiche in ambito di sostenibilità, ambiente e turismo sostenibile relative al loro contesto e si sono confrontati con giochi e workshop volti a sensibilizzare ed approfondire tali tematiche.

Sono state condotte attività volte a conoscere la cultura locale di Cuneo e Torino, la mobilità sostenibile, il benessere fisico e mentale ed il contatto con la natura presso il parco fluviale di Cuneo.

L’elenco delle attività organizzate include:

- Uscita in bici e percorso F’Orma presso il parco fluviale;

- Escursione da Mentone al Golfo Blu (passeggiata Le Corbusier);

- Trekking al rifugio Valasco con degustazione di prodotti locali e condivisione delle buone pratiche illustrate dal gestore della struttura;

- Conoscenza degli aspetti culturali e artistici della città di Torino e Cuneo in un contesto sostenibile.

La settimana si è conclusa giovedì 20 aprile con una performance artistico-musicale realizzata dai corrispondenti canadesi in collaborazione con gli studenti italiani in cui sono state coinvolte le famiglie e altri rappresentanti del mondo della scuola.

Un plusvalore di questa esperienza è la possibilità per docenti ed allievi di entrare in contatto diretto con loro pari stranieri migliorando la conoscenza di altre culture e valorizzando la cultura dell’ospitalità; viene così messo in pratica il concetto di cittadinanza mondiale.

Gli obiettivi del progetto comprendono:

- presa di coscienza della necessità di includere nel quotidiano pratiche più rispettose dell’ambiente e che lo sviluppo sostenibile è interesse di tutti (non ha confini geografici e culturali)

- acquisizione di strumenti critici e pratici per implementare e promuovere il turismo sostenibile come strumento per incidere sulla qualità della vita, sul territorio e sulla società

Oltre a Fondazione CRC, che ha sostenuto il progetto anche dal punto di vista organizzativo, si ringraziano i partners:

- Conitours per l’organizzazione della settimana, delle uscite sul territorio e delle attività di incoming

- Comune di Cuneo e Parco Fluviale e gli educatori di ITUR natura, cultura, turismo per aver concesso le importanti risorse del Parco Fluviale (biciclette, percorso F’Orma e locali della Casa del Fiume)

- …e naturalmente le famiglie ospitanti