Cuneo, a Palazzo Santa Croce la mostra “Fotografi Emergenti”

Il progetto, nato all'interno della Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo, prevede un'attività, senza scopo di lucro, volta alla valorizzazione del talento artistico degli studenti del nostro territorio.

Tutto è iniziato da un concorso con libera partecipazione, gestito dalla Consulta, in cui i ragazzi hanno inviato i loro scatti artistici; in seguito ad una votazione pubblica alcune immagini sono state selezionate per la mostra conclusiva che si terrà a Cuneo nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2023 nelle espositive di Palazzo Santa Croce e sarà visitabile dalle 15 alle 19:30.

L'esposizione permetterà di creare uno spazio di libera espressione per gli studenti che potranno esporre i loro scatti in modo da valorizzarne il talento e farli conoscere alla popolazione.

Sono inoltre previsti alcuni eventi complementari alla mostra: martedì 2 maggio alle 16 Sergio Pontillo (giovane fotografo di Torino) terrà un intervento in apertura dell'evento con una piccola esposizione di scatti; mercoledì 3 alle 16 Noemi Bifronte (giovane fotografa di Milano) terrà un intervento esponendo alcuni sui scattied infine giovedì 4 maggio alle 16 ci sarà la premiazione dei vincitori a conclusione dell'evento.

La mostra può rappresentare un evento culturale utile per la popolazione, permettendo la scoperta di un ambito espressivo il più delle volte trascurato, soprattutto se legato ai giovani.

Per eventuali informazioni rivolgersi al 3317759020 o tramite mail all'indirizzo ph.bandoconsulta@gmail.com

L'organizzazione è a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Cune con il Patrocinio del Comune di Cuneo.