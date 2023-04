Consiglio a Mondovì Breolungi, i residenti: "Criticità su sicurezza, trasporti e area cimiteriale"

Sono stati diversi i cittadini che ieri, venerdì 28 aprile, hanno voluto assistere alla seduta del consiglio comunale itinerante, riunitosi nelle scuole di Breolungi.

Il consiglio "fuori dal comune" permette ai residenti di intervenire, in un momento dedicato, per segnalare eventuali criticità o dare suggerimenti.

Il primo a intervenire è stato Paolo Rossi del gruppo Mondovivo, che tanto si è battuto contro la costruzione del polo logistico nelle campagne di Breolungi (leggi qui). Rossi ha voluto ricordare l'impegno del presidente del sodalizio Meo Mondino, che è scomparso poche settimane fa (leggi qui).

A seguire Michela Fiorentino, insegnante, ha evidenziato la necessità di intervenire per mettere in sicurezza l'incrocio di via Bertini e via Gianolio: "Da tempo abbiamo segnalato la problematica alle istituzioni, ma siamo sempre stati rimbazati. Quel tratto è frequentato da molti bambini, serve un'intervento che vada oltre il rifacimento della segnaletica stradale".

Sulla sicurezza è intervenuto anche Giorgio Canova, rappresentante della frazione: "Sarebbe opportuno - per quanto possibile - inserire una telecamera nella chiesetta di Breolungi che ospita abitualmente l'oratorio, per una maggiore tranquillità dei cittadini. Vi sono criticità inoltre per quanto riguarda i trasporti: manca il pullman per raggiungere la frazione e infine, chiediamo che si intervenga sul problema idrico, la mancanza di acqua è un problema che è stato riscontrato anche dai Vigili del Fuoco nel corso di un intervento".

Al consiglio era presente ed è intervenuto anche l'ex sindaco Luciano Mondino che, con un po' di emozione ha preso la parola ringraziando tutti gli intervenuti alla serata: "Il prossimo anno probabilmente le scuole di Rifreddo e Breolungi verranno accorpate, il mio appello è quello di non dimenticare le frazioni, proponendo un servizio alternativo che possa essere utile per i residenti. Faccio appello affinché con il comune si riesca a risolvere l'atavico problema burocratico per l'area cimiteriale per la costruzione delle tombe gentilizie".