Shopping, animazione e grandi occasioni per "Negozi in strada" a Saluzzo

Confcommercio Saluzzo ha organizzato la 43esima edizione di “Negozi in strada” evento come sempre patrocinato dal Comune di Saluzzo.

Domenica 14 maggio appuntamento al via dalle ore 9, con oltre 70 attività commerciali pronte ad attendere i clienti con coloratissimi stand dislocati nel centro cittadino. Saranno inoltre presenti sei auto concessionarie che proporranno agli appassionati del settore nuovi veicoli di varie marche e modelli.

Le animazioni creeranno l’ambiente ideale per una passeggiata tra gli stand intervallata da piacevoli momenti di gioco per i più piccoli e di svago per tutte le età. Giochi in legno, trucca bimbi, spettacoli, letture animate e autori che firmeranno autografi…

“Negozi in strada”- riferiscono i presidenti delle due associazioni organizzatrici dell’evento, Danilo Rinaudo Ascom e Massimo Rea Ccn – è un appuntamento imperdibile per i cittadini saluzzesi, che ogni anno partecipano numerosi giungendo da tutte le valli e le zone limitrofe. L’acquisto nelle bellissime attività di Saluzzo che espongono la propria merce all’esterno dei locali a prezzi ribassati e vantaggiosi crea un’attrattiva non indifferente che ogni anno dimostra la validità dell’evento".