Uncem si schiera a fianco del sindaco sui fatti di Pamparato: "Minaccia atto inaccettabile"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato proposto da Uncem e Uncem Piemonte, che si ricollega ai fatti di Pamparato, in cui il sindaco Franco Borgna ha ricevuto una lettera minatoria incentrata sulla contrarietà all'installazione di un'antenna 5g in frazione Serra.



***



Uncem, con il Presidente nazionale Marco Bussone e regionale Roberto Colombero, è vicina al responsabile dell'ufficio tecnico comunale e al sindaco di Pamparato, Franco Borgna, che hanno ricevuto negli scorsi giorni una lettera minatoria scatenata dall'annuncio dell'installazione di un'antenna 5G sul territorio comunale.



Un atto gravissimo, da condannare con forza. Non sono peraltro i Comuni che possono autorizzare o meno impianti.



Dire no alle antenne non serve, visto il piano nazionale, l'impegno che abbiamo richiesto agli Operatori e gli standard di copertura europei. Noi vogliamo e dobbiamo uscire dal digital divide che penalizza montagna e comunità, anche con fibra ottica e 5G. Ma il punto è un altro. Una minaccia, una intimidazione è inaccettabile, inqualificabile, da condannare.



Stiamo con il Sindaco e con il funzionario, al loro fianco.