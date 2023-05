Cuneo, alla Libreria dell'Acciuga si presenta il libro dell'autrice messicana Liliana Blum

Mercoledì 17 Maggio alle 18:30 alla Libreria dell'Acciuga (Via Dronero 1, Cuneo) si terrà la presentazione del libro "Il mostro pentapodo" con l'autrice messicana Liliana Blum, in Italia per il Salone del Libro di Torino, che parlerà del suo lavoro pubblicato dalla nuova casa editrice Cencellada Edizioni. Modererà l'incontro la traduttrice del libro Sara Papini. Ingresso libero.

Raymundo Betancourt è, all'apparenza, un vicino normale con un'esistenza ordinaria e inserito nella comunità. Nonostante mantenga un oscuro segreto: è attirato dalle bimbe. E rifiuta di soffrire per una vita incompleta e castrante in cui deve reprimere i suoi impulsi. Un giorno, come se fosse un regalo del destino, vive un'epifania quando incontra Lei, la bimba che fa diventare la sua eletta.

Comincia l'agguato, l'ossessione e la sete di caccia. Con l'abilità d'adattamento della bestia, identifica la vulnerabilità di Aimée, una donna invisibile per la società e per gli uomini e che si sente sola, e non esita a manipolarla e servirsi di lei per l'esecuzione del suo piano perverso: sequestrare la bambina.

Una narrazione di orrore realista che racconta la storia di un mostro dai lunghi tentacoli e si ricostruisce con i frammenti delle testimonianze dei suoi protagonisti, che incastrano come i pezzi di un puzzle di ariste affilate.

Liliana Blum è nata a Durango, Messico, nel 1974. Ha studiato letteratura comparata all'Università del Kansas e ha una laurea ineducazione, con specialistica in studi umanistici per PITESM. Scrittrice di romanzi e racconti e docente di scrittura, è stata una delle prime autrici messicane della sua generazione a essere tradotta in inglese.