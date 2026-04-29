Valle Stura, il 2 e 3 maggio al via "Nuova Linfa" a Paraloup

Il 2 e 3 maggio prende il via a Paraloup Nuova Linfa, rassegna dedicata a teatro, musica dal vivo, danza, magia, pratiche narrative ed espressive, residenze artistiche e proiezioni, articolata in dieci giornate di programmazione che proseguiranno a luglio.

Il weekend inaugurale propone un viaggio tra immaginazione, tradizioni e atmosfere d’oriente nel paesaggio della Valle Stura.

Si comincia sabato 2 maggio dal pomeriggio con uno spettacolo a cura di Looca di magia e narrazione con le carte, poetico e sorprendente, pensato per ragazzi e adulti. In serata il pubblico sarà accompagnato in un’immersione nel folklore arabo con il debutto della band cuneese NŪÄR Arab Folk, progetto musicale che intreccia strumenti occidentali e sonorità orientali. A seguire, cena etnica in rifugio, con proposta anche vegetariana.

Domenica 3 maggio, dalle 9.30 con partenza dai Chiot Rosa, spazio invece a una passeggiata narrata per famiglie e viandanti, tra miti e leggende legati a betulle, larici, faggi e agli antichi abitanti incantati dei boschi della Valle Stura. Un’esperienza tra cammino, racconto e immaginario, che si concluderà con una polentata in rifugio.

Con questo primo appuntamento, Nuova Linfa inaugura una rassegna che intreccia arte, natura e tradizioni, facendo di Paraloup uno spazio di incontro tra culture, memoria e creazione contemporanea.