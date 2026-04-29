Per “La città svelata – Saluzzo da scoprire” quattro siti artistici da visitare

L’esterno dell’abside della chiesa di San Giovanni, la Cappella marchionale, la Casa bassa del Marchese su Salita al Castello e l’ex seminario di San Nicola.

Sono i quattro siti che saranno aperti eccezionalmente per “La città svelata – Saluzzo da scoprire”, all’interno della rassegna culturale “Start” nei pomeriggi di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026.



L’organizzazione è curata dal Comune di Saluzzo in collaborazione con “Porta di Valle – Visit Saluzzo” e la Fondazione “Amleto Bertoni”.

“Saluzzo apre le sue porte e rivela i suoi segreti – dicono i promotori -. Dal 1° al 3 maggio, per tre pomeriggi, nel cuore della città alta, l'Antica capitale del Marchesato diventa un palcoscenico a cielo aperto con "La Città Svelata", uno dei momenti più attesi nell'ambito della decima edizione di START/Storia e Arte Saluzzo”.



Un'opportunità per osservare Saluzzo e i suoi monumenti da punti di vista solitamente chiusi e non accessibili, o approfondendo aspetti storici e artistici che solo esperti e studiosi conoscono.

“Attira sempre la curiosità di molti – proseguono – la possibilità di visitare luoghi normalmente inaccessibili, accompagnati da una guida tra cortili, palazzi e giardini. Quest’anno ci sono: la Casa bassa del Marchese, edificio nato come dependance della Castiglia e poi trasformato in palazzo nobiliare dalla famiglia Della Chiesa di Benevello nel Settecento; la Cappella marchionale con i sepolcri dei marchesi e considerata una delle testimonianze più alte del patrimonio scultoreo saluzzese, recentemente restaurata; l'abside esterno della chiesa di San Giovanni visto da un giardino privato in via Della Chiesa 12, un punto di osservazione del tutto inedito per ammirare strutture architettoniche e sculture decorative dalle mille forme; e infine l'ex seminario di San Nicola con ingresso da piazza Vineis 11, edificio di origine seicentesca su impianti medievali, che nel 1817 divenne sede del Seminario dei chierici e oggi ospita la Caritas diocesana”.



Le visite si effettuano dalle 14,30 alle 18,30. Partono ogni 30 minuti dall’infopoint “Start” di Salita al Castello.

La prenotazione è obbligatoria: il biglietto cumulativo per tutti i siti è acquistabile all'Ufficio turistico Iat/Porta di Valle di Saluzzo in piazza Buttini 1/A, all'Infopoint Start nei giorni dell'evento fino a esaurimento, oppure online su www.insitetours.eu, alle stesse tariffe applicate lo scorso anno.



“Città svelata anche quest’anno “incontra”START - dice l’assessora del Comune di Saluzo Attilia Gullino - con contenuti inediti che si affiancano agli eventi legati all’artigianato. Ringraziamo le proprietà per la disponibilità ad aprire gli spazi alla città e ai turisti. Il centro storico diventa il protagonista di questo fine settimana, con la mostra del design artigiano in casa Cavassa e in attesa della mostra dell’antiquariato in Castiglia” .