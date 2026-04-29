Per “La città svelata – Saluzzo da scoprire” quattro siti artistici da visitare

L’esterno dell’abside della chiesa di San Giovanni, la Cappella marchionale, la Casa bassa del Marchese su Salita al Castello e l’ex seminario di San Nicola.
Sono i quattro siti che saranno aperti eccezionalmente per “La città svelata – Saluzzo da scoprire”, all’interno della rassegna culturale “Start” nei pomeriggi di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026.
L’organizzazione è curata dal Comune di Saluzzo in collaborazione con “Porta di Valle – Visit Saluzzo” e la Fondazione “Amleto Bertoni”.
“Saluzzo apre le sue porte e rivela i suoi segreti – dicono i promotori -. Dal 1° al 3 maggio, per tre pomeriggi, nel cuore della città alta, l'Antica capitale del Marchesato diventa un palcoscenico a cielo aperto con "La Città Svelata", uno dei momenti più attesi nell'ambito della decima edizione di START/Storia e Arte Saluzzo”.
Un'opportunità per osservare Saluzzo e i suoi monumenti da punti di vista solitamente chiusi e non accessibili, o approfondendo aspetti storici e artistici che solo esperti e studiosi conoscono.
“Attira sempre la curiosità di molti – proseguono – la possibilità di visitare luoghi normalmente inaccessibili, accompagnati da una guida tra cortili, palazzi e giardini. Quest’anno ci sono: la Casa bassa del Marchese, edificio nato come dependance della Castiglia e poi trasformato in palazzo nobiliare dalla famiglia Della Chiesa di Benevello nel Settecento; la Cappella marchionale con i sepolcri dei marchesi e considerata una delle testimonianze più alte del patrimonio scultoreo saluzzese, recentemente restaurata; l'abside esterno della chiesa di San Giovanni visto da un giardino privato in via Della Chiesa 12, un punto di osservazione del tutto inedito per ammirare strutture architettoniche e sculture decorative dalle mille forme; e infine l'ex seminario di San Nicola con ingresso da piazza Vineis 11, edificio di origine seicentesca su impianti medievali, che nel 1817 divenne sede del Seminario dei chierici e oggi ospita la Caritas diocesana”.
Le visite si effettuano dalle 14,30 alle 18,30. Partono ogni 30 minuti dall’infopoint “Start” di Salita al Castello.
La prenotazione è obbligatoria: il biglietto cumulativo per tutti i siti è acquistabile all'Ufficio turistico Iat/Porta di Valle di Saluzzo in piazza Buttini 1/A, all'Infopoint Start nei giorni dell'evento fino a esaurimento, oppure online su www.insitetours.eu, alle stesse tariffe applicate lo scorso anno.
“Città svelata anche quest’anno “incontra”START - dice l’assessora del Comune di Saluzo Attilia Gullino - con contenuti inediti che si affiancano agli eventi legati all’artigianato. Ringraziamo le proprietà per la disponibilità ad aprire gli spazi alla città e ai turisti. Il centro storico diventa il protagonista di questo fine settimana, con la mostra del design artigiano in casa Cavassa e in attesa della mostra dell’antiquariato in Castiglia” .
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Eventi | 29 aprile 2026, 16:04
Per “La città svelata – Saluzzo da scoprire” quattro siti artistici da visitare
Nell'ambito della rassegna culturale Start, nel weekend del primo maggio
L’esterno dell’abside della chiesa di San Giovanni, la Cappella marchionale, la Casa bassa del Marchese su Salita al Castello e l’ex seminario di San Nicola.