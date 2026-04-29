Boves, cultura e musica protagoniste delle serate di maggio

Due serate a maggio a Boves tra cultura e musica.

Giovedì 7 maggio presso la chiesa della Santissima Trinità di Boves, alle ore 21 ad ingresso libero si terrà il concerto Resurrexit, la luce dopo la Passione. Meditatio post Pascha.

Un evento con protagonista il Coro Polifonico di Boves. Direttore: M° Flavio Becchis. Violino: Elisa De Pandis e Vera Anfossi Viola: Rossana Prandi. Violoncello: Laura Manca e pianoforte: Lorenzo Martini.



Sabato 16 maggio fra le ore 16 e le 19 in villa Bernini a Boves si terrà l’evento “La vasca del tempo”. La presentazione del libro “Chiedere è lecito” di Christian Marino. Gli allievi della Palestra di Teatro, in collaborazione con l’istituto civico musicale G Mosca di Boves, saranno protagonisti di questa particolare presentazione. Regia dell’evento Elisa Dani. Sarà presente l’autore del libro.

Ingresso gratuito a gruppi di sette persone, prenotazione telefonica e WhatsApp al numero 334 73 34 805.



