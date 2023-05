Il cuneese Francesco Aimeri campione italiano dei giochi internazionali di matematica

Francesco Aimeri, studente della 3°B della scuola secondaria di primo grado Mons. Andrea Fiore di Cuneo, ha recentemente raggiunto un grande risultato diventando il campione italiano dei giochi internazionali di matematica nella categoria C2. La finale nazionale si è tenuta sabato 13 maggio presso l’Università Bocconi di Milano, dove questo giovane studente ha dimostrato non solo una grande abilità nel risolvere problemi complessi di matematica, ma anche una forte passione per la disciplina.

I giochi internazionali di matematica sono una competizione a livello mondiale che coinvolge studenti di tutto il mondo. La competizione è organizzata annualmente e consiste in una serie di problemi di matematica che i partecipanti devono risolvere. La competizione è estremamente difficile e richiede un alto livello di abilità matematica, ma anche una grande creatività e ingegnosità.

Grazie alla sua preparazione e alla sua determinazione Francesco Aimeri, è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di campione italiano dei giochi internazionali di matematica nella categoria “Terza media – prima superiore”, andando a competere quindi anche con ragazzi più grandi di lui.

Il successo di Francesco Aimeri è un grande traguardo non solo per lui, ma per tutta la comunità della città di Cuneo.

Un plauso particolare anche al giovanissimo Lorenzo Gamba, della classe 1°A dell’Andrea Fiore, che si è fatto onore ed ha tenuto alto il nome dell’istituto nella categoria “Prima e seconda media”.

Ma non è finita qui…

Una nuova sfida aspetta il giovane Francesco Aimeri: a fine agosto infatti ricoprirà il ruolo di capofila nella finale internazionale di Wroclaw, in Polonia, dove dovrà difendere i colori nazionali gareggiando con ragazzi di tutto il mondo.